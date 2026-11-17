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Україна готує обмін військовополонених - це була одна із найважливіших домовленостей на переговорах в Абу-Дабі. Київ готовий забезпечити результат вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Україна передасть американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями", - зазначив глава держави. Президент підкреслив, що строки реалізації домовленості залежать від темпу Росії, а також комунікації команди США з росіянами. Зеленський додав, що також обговорювались параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються у країні-агресорці. Глава держави підкреслив, що деякі з них перебувають там з часу до повномасштабної війни.