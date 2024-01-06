Украина готова к креативным решениям для возвращения пленных, - ГУР

"Главное для Украины - обеспечить результат. И для этого, в том числе, привлекаются посредники. В этот раз Украина благодарна Объединенным Арабским Эмиратам. Но этот перечень очень широк, мы готовы его максимально расширять и увеличивать. Инструменты могут быть разные, мы готовы к наиболее креативным решениям", - сказал Юсов.

Он добавил, что главное в процессе обмена - это интерес двух сторон. Как известно, Россия тормозит этот процесс и не торопится возвращать пленных. Однако, по словам разведчика, так называемые выборы в России оказывают давление на этот процесс обмена.

На вопрос о том, есть ли лица, в обмене которых Россия заинтересована, Юсов ответил: "Есть".

"Есть. И количество таких лиц увеличивается. Конечно, обменный процесс, а особенно переговорный процесс - это чрезвычайно тонкая вещь, закрытая и непубличная. В большинстве случаев комментирование ее неуместно и может навредить... Да, среди российских пленных есть лица, которые очень интересуют если не российское общество, то российское военно-политическое руководство", - добавил представитель ГУР.

Обмен пленными 3 января

Напомним, что 3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников.

Этот обмен прошел после продолжительной паузы. Россия около полугода блокировала процесс обмена. Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабной войны и первый в 2024 году.

По состоянию на 6 января Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.