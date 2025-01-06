Украина готова ко второму саммиту мира: будет ли там Россия

Украина подготовилась к проведению второго саммита мира. Но пока что Россия категорически отрицает свое участие в мероприятии.
Более детально о подготовке к саммиту и что говорят о нем в Москве, - в материале РБК-Украина.
В начале декабря прошлого года руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял о том, что Украина совместно с партнерами наработала совместную мирную рамку, которая станет основой для второго саммита мира.
Фактически глава ОП подтвердил, что работа над мирным планом, который в Киеве называли условием для проведения второго саммита мира, была завершена.
Уже в конце декабря спикер МИД Украины Георгий Тихий уточнил, что Украина "все подготовила" для проведения второго саммита мира.
"Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но конечно, чтобы саммит этот состоялся и он был результативным - нужна подготовка. Сроки (проведения саммита - ред.), которые озвучивались, были ориентировочными", - подчеркивал он.
Тихий объяснил, что Украина хочет, чтобы саммит был результативным, поэтому "события ради события" проводить не будет.
Уже через несколько дней после заявления Тихого в Москве снова заговорили о планах Украины провести второй саммит мира.
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров пожаловался, что в октябре Украина с партнерами провела встречи для подготовки второго саммита, чтобы "выдвинуть России какой-то ультиматум".
"Я много раз объяснял, что мы не собираемся участвовать в Саммите мира, даже если получим приглашение", - добавил он.
По словам Лаврова, Украина не отказалась от полного восстановления территориальной целостности и полного вывода российских войск.
К слову, ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявлял, что его страна готова провести у себя второй саммит мира.
При подготовке материала использовались: заявления руководителя ОП Андрея Ермака, спикера МИД Украины Георгия Тихого и главы МИД России Сергея Лаврова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.