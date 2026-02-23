Украина в ЕС с 1 января 2027 года? В Еврокомиссии назвали цель амбициозной и ищут пути

В ЕС назвали возможную дату вступления Украины в ЕС

По словам Марты Кос, президент Владимир Зеленский видит вступление Украины в ЕС уже в начале 2027 года.

"Исходя из того, чего хочет президент Зеленский, это 1 января 2027 года. Если бы я могла это сделать, я бы сидела на этом стуле до 1 января 2027 года и сделала бы это реальностью", - заявила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что нынешняя методология расширения ЕС создавалась для мирных времен и не учитывает условий войны.

"Это занимает много времени, а Украина и Европа этого времени не имеют. Вот почему мы сейчас думаем, как это изменить", - сказала Кос.

Она также отметила, что Украина является особым случаем, поскольку продолжает проводить реформы даже во время войны.

Почему решение зависит от всех стран ЕС

Марта Кос подчеркнула, что для продвижения Украины к членству необходима поддержка всех 27 государств-членов Евросоюза.

"Мы должны убедить все 27 стран ЕС. Но восприятие того, насколько опасной является Россия для европейцев, является разным", - пояснила она.

В качестве примера она привела результаты опросов: в Польше 77% опрошенных считают, что Россия может напасть на их страну, тогда как в Италии 70% ответили, что такого риска нет.