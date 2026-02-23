Украина в ЕС с 1 января 2027 года? В Еврокомиссии назвали цель амбициозной и ищут пути

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 1 января 2027 года - амбициозная, но понятная цель.
Об этом она сказала во время дискуссии "Культура и идентичность Украины в условиях войны и их значение для Европы", отвечая на вопрос РБК-Украина.
По словам Марты Кос, президент Владимир Зеленский видит вступление Украины в ЕС уже в начале 2027 года.
"Исходя из того, чего хочет президент Зеленский, это 1 января 2027 года. Если бы я могла это сделать, я бы сидела на этом стуле до 1 января 2027 года и сделала бы это реальностью", - заявила она.
Еврокомиссар подчеркнула, что нынешняя методология расширения ЕС создавалась для мирных времен и не учитывает условий войны.
"Это занимает много времени, а Украина и Европа этого времени не имеют. Вот почему мы сейчас думаем, как это изменить", - сказала Кос.
Она также отметила, что Украина является особым случаем, поскольку продолжает проводить реформы даже во время войны.
Марта Кос подчеркнула, что для продвижения Украины к членству необходима поддержка всех 27 государств-членов Евросоюза.
"Мы должны убедить все 27 стран ЕС. Но восприятие того, насколько опасной является Россия для европейцев, является разным", - пояснила она.
В качестве примера она привела результаты опросов: в Польше 77% опрошенных считают, что Россия может напасть на их страну, тогда как в Италии 70% ответили, что такого риска нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четкую дату вступления в ЕС, подчеркивая необходимость ясности в этом вопросе.
В то же время стало известно, что Евросоюз рассматривает несколько вариантов включения перспективы членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, речь идет о возможном поэтапном процессе с предоставлением Киеву предварительных гарантий защиты.
Кроме того, ранее в Украине сообщали, что в мирном плане США фигурировала дата вступления в ЕС в 2027 году, однако сейчас это положение пересматривается из-за возражений отдельных государств-членов Евросоюза