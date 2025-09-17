Украина с двумя медалями на ЧМ-2025: Белинская в финале, Винник взяла "серебро"

Белинская в "золотом" финале

В пятый соревновательный день Алла Белинская стартовала с победы в 1/8 финала над хорваткой Вероникой Вильк (4:0). В четвертьфинале украинка одолела бронзового призера Евро-2025 Полен Денис Лекарпентье (4:2).

В полуфинале действующая чемпионка Европы встретилась с представительницей Кыргызстана Нурзат Нуртаевой. Схватка длилась все пять минут, а Белинская одержала уверенную победу со счетом 11:6.

Таким образом украинка вышла в финал и гарантировала стране вторую награду на мировом первенстве. В решающей схватке она сойдется с турчанкой Несрин Баш, которую победила в финале чемпионата Европы-2024.

Для Белинской это будет первая медаль чемпионата мира в карьере. Ранее она не преодолевала барьер утешительных раундов: в 2022 году уступила в первой утешительной схватке, а в 2017-м выбыла в 1/8 финала.

Финал в весе до 72 кг состоится в четверг, 18 сентября, в 18:02 по киевскому времени.

Винник завоевала "серебро"

Мария Винник стала первой призеркой ЧМ-2025 в составе Украины. В весовой категории до 59 кг она выиграла три стартовые схватки, не оставив шансов соперницам: 10:0 против венгерки Эрики Богнар, 11:0 против норвежки Отели Хойе и 10:5 в полуфинале против канадки Лоуренс Боурегар.

В финале украинка встретилась с 19-летней японкой Сакурой Ониши. После трех минут борьбы соперница вела со счетом 9:6, а в начале четвертой довела преимущество до 11:6. Несмотря на успешный челлендж украинской команды, японка сохранила контроль и завершила поединок победой 17:8.

Для Винник это первая награда на взрослом чемпионате мира. В 2023 году она остановилась на 10-й позиции.

Другие результаты украинских борцов

Две чемпионки Европы уступили в схватках за "бронзу". Анастасия Алпеева (76 кг) проиграла американке Кайли Велкер (2:6), а Ирина Коляденко (65 кг) уступила молдавской спортсменке Ирине Рингачи (3:6).

В то же время Алпеева еще имеет шанс на награду - она пробилась в "бронзовый" финал, который состоится 18 сентября. Коляденко продолжит борьбу через утешительные раунды.