По информации издания, систему "Лима" разработали для противодействия российским ракетам и беспилотникам. Она излучает электромагнитные помехи, влияющие на навигационные системы средств поражения.

В частности, комплекс может передавать ложные координаты, из-за чего ракеты и дроны изменяют траекторию и отклоняются от заданного маршрута.

Представители компании Cascade Systems, производящей Лиму, и украинские военные утверждают, что комплекс способен влиять даже на российские гиперзвуковые ракеты.

Одним из показателей его применения стал удар 24 мая.

По словам бойцов подразделения "Ночной дозор", россияне тогда запустили две ракеты "Орешник" в направлении Киевской области. Один из военных использовал систему РЭБ для противодействия обеим целям.

В результате первая ракета упала вблизи Белой Церкви - в районе гаражей, в нескольких милях от любого военного объекта. Вторая распалась в воздухе, а ее обломки свалились на временно оккупированной территории Донецкой области.

В России также признавали, что во время этой атаки не удалось поразить важные цели. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что российские военные "просто ударили туда, где удобно было посмотреть результаты".

В то же время, работа украинского РЭБ создает проблемы для гражданской навигации. Из-за помех GPS-устройства могут определять местонахождение людей за тысячи километров от их реального расположения.

В частности, одна из пользователей такси в Киеве получила маршрут домой через Южную Америку, Атлантический океан и Европу. Приложение оценило продолжительность поездки в 12 276 минут.

А GPS-часы одного из украинских чиновников показали, что они пробежали более шести километров в столице Перу - Лиме.

С такими же сбоями столкнулись и журналисты NYT, приехавшие осмотреть антенны системы вблизи Киева: навигация автомобиля также определила его местонахождение в Перу.

Издание отмечает, что военные считают преимущества работы "Лимы" значительно важнее неудобств для гражданского населения, ведь система помогает защищать украинское воздушное пространство от российских средств поражения.