Украина драматично проиграла Японии в мегапоединке на ЧМ-2025 по волейболу

Украина - Япония на ЧМ-2025 по волейболу: как закончился матч

25 августа женская национальная сборная Украины по волейболу провела свой второй поединок на Чемпионате мира-2025 в Бангкоке. Подопечные Якуба Глушака встретились с сильной командой Японии.



Украина, которая занимает 17-ю позицию мирового рейтинга, начала матч с победы в двух первых сетах (27:25, 25:20). Наши спортсменки играли агрессивно и заставляли много ошибаться японок на подаче и в атаке.



Однако дальше украинская команда не смогла противостоять быстрым атакам и организованной защите японских волейболисток. В третьем сете украинки потерпели поражение (20:25).



Четвертый сет начался с активных атак украинок. Однако по ходу наши девушки несколько потеряли концентрацию и проиграли (26:24), переведя игру в тай-брейк.



В решающем сете украинки не смогли ничего противопоставить японкам, проиграв со счетом 11:15. Таким образом Япония гарантировала себе выход из группы.



Отметим, что это был самый длинный поединок на ЧМ. Лучшими бомбардирками в составе украинской сборной стали Александра Миленко и Диана Мелюшкина.



Украина - Япония. 2-й тур Чемпионата мира-2025 по волейболу (женщины)

1:0 (27:25), 2:0 (25:20) - 2:1 (20:25), 2:2 (24:26), 2:3 (11:15)

Матч Украина - Японии на ЧМ по волейболу (фото: volleyballworld.com) Для сборной Украины это второе поражение на турнире. В дебютном матче, 23 августа, команда Глушака уступила сборной Сербии со счетом 0:3.

Следующий матч в группе H сборная Украины сыграет 27 августа против команды Камеруна. Этот матч будет носить утешительный характер - наши волейболистки потеряли шансы в борьбе за выход в плей-офф турнира.

ЧМ-2025 по волейболу: информация о турнире

Женский Чемпионат мира-2025 по волейболу проходит в Таиланде с 23 августа по 13 сентября. В турнире принимают участие 24 сильнейшие команды со всего мира, которые разделены на шесть групп. Из каждой группы в следующий этап выходят две лучшие команды.



Сборная Украины попала в группу H вместе с мощными командами Сербии (действующие чемпионки мира), Японии (одна из сильнейших команд Азии) и Камеруна (чемпионки Африки).