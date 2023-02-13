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Зерновое соглашение: из украинских портов уже вывезли более 21 миллиона тонн продовольствия

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Понедельник 13 февраля 2023 03:16
Зерновое соглашение: из украинских портов уже вывезли более 21 миллиона тонн продовольствия Фото: Из украинских портов уже вывезли более 21 миллиона тонн зерна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

С начала действия зернового соглашения из украинских портов было вывезено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.

В Организации Объединенных Наций указали, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу - 29%, подсолнечное масло и шрот - по 5%, остальные грузы - 14%.

По географическому распределению среди получателей грузов:

  • Китай (4,2 миллиона тонн);
  • Испания (3,8 миллиона);
  • Турция (2,4 миллиона);
  • Нидерланды (1,2 миллиона);
  • Египет (724,7 тысячи тонн).

К слову, согласно информации, предоставленной ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что пора расширить зерновое соглашение на порты Николаевской области и убрать любые препятствия.

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