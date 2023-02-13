Зерновое соглашение: из украинских портов уже вывезли более 21 миллиона тонн продовольствия

Фото: Из украинских портов уже вывезли более 21 миллиона тонн зерна (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала действия зернового соглашения из украинских портов было вывезено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.

В Организации Объединенных Наций указали, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу - 29%, подсолнечное масло и шрот - по 5%, остальные грузы - 14%. По географическому распределению среди получателей грузов: Китай (4,2 миллиона тонн);

Испания (3,8 миллиона);

Турция (2,4 миллиона);

Нидерланды (1,2 миллиона);

Египет (724,7 тысячи тонн). К слову, согласно информации, предоставленной ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.