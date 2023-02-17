ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина доставит судно с пшеницей в Кению и Эфиопию

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 15:31
Украина доставит судно с пшеницей в Кению и Эфиопию Фото: Украина доставит судно с пшеницей в Кению и Эфиопию (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Кению и 5 тысяч тонн в Эфиопию в рамках программы Grain From Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру.

Сообщается, что в порту "Черноморск" идут работы по загрузке пшеницы на балкер VALSAMITIS.

Так, это уже пятое судно в рамках программы Grain From Ukraine, целью которой является предоставление украинской пшеницы странам, которые страдают от продовольственного кризиса.

Среди таких стран - Кения и Эфиопия, которые получат эту партию пшеницы благодаря донатам Британии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Словении и Чехии.

К тому же, сейчас идет разгрузка четвертого судна в порту Джибути. Балкер АMIRA HANA доставил Эфиопии 30 тысяч тонн украинской пшеницы.

Кроме того, сегодня утром порт "Одесса" принял балкер ROYAL STAR, который также повезет гуманитарную пшеницу.

Напомним, Украина призвала ООН и Турцию повлиять на саботаж РФ в отношении "зерновой инициативы".

К тому же в Мининфраструктуры анонсировали переговоры о продолжении "зернового коридора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор МИУ
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен