Украина поможет Чехии преодолеть последствия разрушительных наводнений, - глава МИД

Непогода в Европе

Напомним, что сегодня Европу накрыло непогода. К примеру, Австрию засыпало снегом. И это в сентябре. Снегопады фиксируются в нижней Австрии. Там даже объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, в других регионах Австрии фиксируются наводнения. Местные власти готовятся к возможным последствиям стихии. Тоже касается и Польши.

В то же время из-за наводнений в Польше и Чехии был отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину. Детальнее в пояснении от "Укрзализныци".

Заметим, что ненастье не стало для европейцев неожиданностью. Страны готовились к таким климатическим изменениям и даже привлекали армию для борьбы с непогодой.

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