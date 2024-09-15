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Украина поможет Чехии преодолеть последствия разрушительных наводнений, - глава МИД

Фото: Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина поможет Чехии преодолевать последствия разрушительных наводнений. Это предложение будет рассмотрено на экстренном заседании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Липовский заявил, что Украина предложила его стране кадровую и материальную помощь спасательных сил в преодолении последствий разрушительных наводнений.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал меня, что президент Украины Владимир Зеленский согласился помочь Чешской Республике. Я передам это предложение на экстренном заседании правительства", - отметил глава МИД.

Непогода в Европе

Напомним, что сегодня Европу накрыло непогода. К примеру, Австрию засыпало снегом. И это в сентябре. Снегопады фиксируются в нижней Австрии. Там даже объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, в других регионах Австрии фиксируются наводнения. Местные власти готовятся к возможным последствиям стихии. Тоже касается и Польши.

В то же время из-за наводнений в Польше и Чехии был отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину. Детальнее в пояснении от "Укрзализныци".

Заметим, что ненастье не стало для европейцев неожиданностью. Страны готовились к таким климатическим изменениям и даже привлекали армию для борьбы с непогодой.

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