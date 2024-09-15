Україна допоможе Чехії долати наслідки руйнівних повеней, - глава МЗС

Негода у Європі

Нагадаємо, що сьогодні Європу накрила негода. До прикладу, Австрію засипало снігом. І це у вересні. Снігопади фіксуються в нижній Австрії. Там навіть оголосили надзвичайний стан.

Крім того, в інших регіонах Австрії фіксуються повені. Місцева влада готується до можливих наслідків стихії. Теж стосується і Польщі.

Водночас через повені у Польщі та Чехії було скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України. Детальніше в поясненні від "Укрзалізниці".

Зауважимо, що негода не стала для європейців несподіванкою. Країни готувались до таких кліматичних змін та навіть залучали армію для боротьби з негодою.

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