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Україна допоможе Чехії долати наслідки руйнівних повеней, - глава МЗС

Фото: Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна допоможе Чехії долати наслідки руйнівних повеней. Цю пропозицію розглянуть на екстреному засіданні уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.

Ліпавський заявив, що Україна запропонувала його країні кадрову та матеріальну допомогу рятувальних сил у подоланні наслідків руйнівних повеней.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував мене, що президент України Володимир Зеленський погодився допомогти Чеській Республіці. Я передам цю пропозицію на екстреному засіданні уряду", - зауважив глава МЗС.

Негода у Європі

Нагадаємо, що сьогодні Європу накрила негода. До прикладу, Австрію засипало снігом. І це у вересні. Снігопади фіксуються в нижній Австрії. Там навіть оголосили надзвичайний стан.

Крім того, в інших регіонах Австрії фіксуються повені. Місцева влада готується до можливих наслідків стихії. Теж стосується і Польщі.

Водночас через повені у Польщі та Чехії було скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України. Детальніше в поясненні від "Укрзалізниці".

Зауважимо, що негода не стала для європейців несподіванкою. Країни готувались до таких кліматичних змін та навіть залучали армію для боротьби з негодою.

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