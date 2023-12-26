Украина с помощью союзников может одновременно готовить до 10 бригад, - Залужный

Генерал отметил, что согласен с любыми инициативами, которые усиливают ответственность за попадание на фронт неподготовленных бойцов. Такого не может быть.

"У нас есть чудесная возможность использовать как и наши возможности, так и возможности, которые предоставляются нашими партнерами. Партнеры уделяют этому очень большое внимание. И фактически сейчас наши возможности неограничены. Мы можем готовить до 10 бригад полного состава", - рассказал Залужный.

Он также прокомментировал инициативу ввести базовую военную службу для лиц от 18 до 25 лет. Главнокомандующий подчеркнул, что в войско должны приходить люди, которые могут выполнять боевые задачи, поскольку это очень сложно.

"Я хочу, чтобы они приходили в состоянии, в котором они могут это делать. А если они еще будут подготовлены, я только буду за", - добавил генерал.

Подготовка украинских военных за границей

Напомним, союзники Украины активно помогают готовить бойцов ВСУ для участия в защите страны от российского вторжения.

Еще месяц назад премьер Британии Риши Сунак заявлял о том, что в его стране прошли подготовку уже 30 тысяч украинских военных.

Также недавно Австралия пообещала расширить программу подготовки украинских военных в 2024 году.