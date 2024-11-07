Украина помогла предотвратить отключения света в Польше

В Польше из-за низкой генерации электроэнергии сегодня, 7 ноября, могла быть угроза отключений света. Поэтому она начала аварийный импорт, в том числе и из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita и Business Insider .

При этом, как пишет Business Insider, вчера, 6 ноября, PES второй раз в истории призвал подавать в систему дополнительную мощность или снижать ее потребление. Причиной являлись высокий спрос, плохие прогнозы ветровой генерации и отсутствие электроэнергии из традиционных источников.

Для компенсации дефицита Польша начала аварийный импорт из Украины, Германии и Швеции.

Польский оператор системы передачи электроэнергии Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PES) недавно предупреждал, что последние дни в Польше ветровые электростанции практически прекратили производить электроэнергию из-за недостаточного ветра. Поэтому возник дефицит.

Экспорт электроэнергии

Напомним, еще в конце августа "Укрэнерго" писало о планах возобновить экспорт электроэнергии.

В компании заверяли, что такой экспорт возможен только тогда, когда в системе есть профицит.

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