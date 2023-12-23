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Украина помогла энергосистеме Польши: детали

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на субботу, 23 декабря, Украина по запросу Польши приняла избыток электроэнергии соседней страны.

"Ночью на запрос польской стороны, у которой возникли излишки электроэнергии, Украина помогла энергосистеме соседней страны, приняв электроэнергию объемом 1500 МВт*ч с 3 до 8 часов утра", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что графики отключений электроэнергии не применяются.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских окупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

Удары РФ по энергетике Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Как предупреждают военные, российские оккупанты накапливают ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Детальнее о том, будет ли блекаут в Украине, и что говорят власти о возможных графиках и отключениях - читайте в материале РБК-Украина.

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