Украина договорилась с Норвегией о новых инвестициях и оборонном сотрудничестве
Украина договорилась с Норвегией об усилении оборонного сотрудничества. Также страна пообещала направить новые инвестиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).
Глава МИД на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.
По словам Сибиги, Украина и Норвегия договорились о расширении двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества и увеличении инвестиций в Украину.
"Я ценю непоколебимую преданность Норвегии укреплению Украины и совместной работе для достижения мира через силу", - добавил украинский министр.
Фото: Андрей Сибига и Эспен Барт Эйде в Давосе (x.com/andrii_sybiha)
Инвестиции в украинское оружие
Напомним, Украина и Дания основали новый проект, в рамках которого партнеры могут инвестировать в производство украинского оружия. Речь идет о "датской модели". Предполагается, что страны-партнеры направляют инвестиции в производство оружия в Украине и получают доступ к технологиям.
В частности, к инициативе, кроме Дании, уже присоединились Литва и Швеция.
Литва пообещала предоставить 10 млн евро на производство дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляныця". Швеция в свою очередь предоставит средства на производство украинских дальнобойных дронов.
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