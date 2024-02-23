Украина договорилась с МВФ о транше на 900 млн долларов, остался последний штрих

Отмечается, что персонал Международного валютного фонда и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала (SLA) касательно обновленного пакета экономической и финансовой политики для третьего пересмотра 4-летней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение должно быть утверждено Исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели.

Поскольку все структурные контрольные показатели и все, кроме одного, количественные критерии эффективности были достигнуты, персонал оценивает программу как такую, что в целом выполняется вовремя. Это откроет путь к рассмотрению Исполнительным Советом выделение около 880 млн долларов США (663,9 млн специальных прав заимствований).

В 2023 году в экономике Украины наблюдалась положительная динамика высоких темпов роста, снижение инфляции и укрепление резервов, но перспективы на 2024 год остаются крайне неопределенными из-за войны.

"Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и украинская власть достигли договоренности на уровне персонала по третьему пересмотру программы EFF. Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели", - отметил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

Приоритеты и задачи Украины

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в своем Facebook отметил, что МВФ фиксирует прогресс Украины по программе EFF. Выполнены все структурные маяки и все, кроме одного, количественные критерии эффективности (имеем незначительное несоблюдение нижнего предела налоговых поступлений из-за блокирования границ).

"Украина может рассчитывать на очередной транш от МВФ. Сразу подчеркну, что SLA подлежит одобрению Советом исполнительных директоров МВФ (заседание планируется в марте). После этого Украина сможет получить уже четвертый транш от Фонда объемом около 880 млн долларов", - отметил Пышный.

По его словам, в контексте результативности работы НБУ специалисты МВФ отметили сохранение макроэкономической стабильности в условиях военного положения, стабильность и ликвидность финансовой системы, устойчивость валютного рынка после перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Пышный также отметил, что в дальнейшем НБУ продолжит внедрение структурных реформ для сохранения макроэкономической стабильности, поддержки целей развития и приближения вступления в ЕС.

Главными приоритетами и задачами он назвал:

1. Усиление надзора и системы финансовой безопасности, углубление инфраструктуры финансового рынка, в том числе платежной системы, а также восстановление регулярной оценки устойчивости и, когда позволят условия, завершение независимой оценки качества активов.

2. Постепенное и взвешенное смягчение валютных ограничений в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости валютного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. "Я еще раз напоминаю - нет четких дат снятия тех или иных ограничений. Это будет происходить исключительно тогда, когда сформируются необходимые предпосылки", - отметил Пышный.

3. Дальнейшая мобилизация финансирования на внутреннем долговом рынке. Поиск путей для увеличения нашей автономности в покрытии потребностей бюджета.

Полномасштабная война, которая продолжается, остается ключевым риском для украинской экономики и финансовой системы. В то же время нам уже удалось продемонстрировать способность действовать решительно и на опережение, чтобы достигать поставленных целей.

Выводы миссии МВФ касательно программы EFF

Четырехлетняя программа Extended Fund Facility (EFF) для Украины с доступом к около 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд специальных прав заимствований) была одобрена в марте 2023 года и является частью международного пакета поддержки Украины на сумму 122 млрд долларов США до начала 2027 года.

Механизм расширенного финансирования продолжает служить прочным якорем для экономической программы власти во времена чрезвычайно высокой неопределенности. Выполнение программы было высоким, несмотря на вызовы войны - власть выполнила все количественные критерии эффективности, кроме одного - небольшого недополучения налоговых поступлений из-за блокады границы - и все четыре структурные ориентиры, которые должны быть пересмотрены.

Через два года после вторжения России в Украину, человеческие и экономические последствия войны продолжают расти. Последняя Оперативная оценка убытков и потребностей (ООЗП-3) оценивает потребности в восстановлении в 486 млрд долларов США. Власть умело поддерживает макроэкономическую и финансовую стабильность, что вместе со значительным внешним финансированием сделало возможным более сильное, чем ожидалось, экономическое восстановление в 2023 году: рост оценивается на уровне 5 процентов с рисками повышения, на фоне снижения инфляции и значительных резервов. Однако война и задержки с внешним финансированием негативно влияют на доверие, и ожидается, что рост в 2024 году замедлится до 3-4 процентов.

Потребности в фискальном финансировании остаются очень высокими в 2024 году, что отражает давление на расходы, связанные с войной. Бюджет 2024 года остается надлежащим краткосрочным якорем для фискальной политики, и в этом контексте усилия должны быть сосредоточены на обеспечении достаточных доходов, определении приоритетов расходов и использовании ликвидности внутреннего рынка. Власть готова быстро реагировать на шоки и уже приняла меры для преодоления дефицита ликвидности, который возник в начале года из-за задержек со внешним финансированием. Важно, что своевременная выплата запланированной внешней поддержки, которая, по прогнозам, составит 38 млрд долларов США в 2024 году, является критически важной для финансирования бюджета и поддержания макроэкономической стабильности.

Подготовка к реструктуризации внешнего коммерческого долга продвигается, и важно завершить ее до середины 2024 года в соответствии с параметрами программы. Это, вместе с заверениями со стороны кредиторов и доноров официального сектора (о предоставлении льготного исключительного финансирования в течение периода действия программы) и среднесрочной фискальной корректировкой на основе доходов (основанной на недавно введенной Национальной стратегии доходов (НСД)), будет иметь решающее значение для восстановления долговой устойчивости.

Валютный рынок остается в целом стабильным после перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса в октябре 2023 года; при этом режиме обменный курс должен служить амортизатором шоков и защищать внешнюю стабильность. Ослабление валютного контроля должно происходить взвешенно и постепенно в соответствии со Стратегией НБУ.

Финансовая система остается стабильной и ликвидной, хотя, учитывая неопределенность, связанную с войной, необходимо сохранять бдительность. Недавняя оценка устойчивости Национального банка Украины и оперативные действия для покрытия дефицита капитала стали положительными шагами для сохранения стабильности. Среди приоритетов на будущее - усиление надзора и системы финансовой безопасности, углубление инфраструктуры финансового рынка, включая платежную систему, а также восстановление регулярной оценки устойчивости и, когда позволят условия, завершение независимого анализа качества активов.

Власть остается приверженной широкомасштабным структурным реформам с целью сохранения макроэкономической стабильности, поддержки целей развития и продолжения пути к вступлению в ЕС.

НСД должен закрепить реформы налоговой политики и администрирования, чтобы способствовать увеличению поступлений, необходимых для достижения этих целей. Необходимо избегать мер, негативно влияющих на доходную базу.

Вскоре начнется работа по подготовке бюджетной декларации на 2025-27 годы, которая должна согласовать все еще значительные потребности в расходах с необходимостью все больше полагаться на внутренние ресурсы. Кроме того, внедрение среднесрочного бюджетного планирования в сочетании с реформами управления государственными инвестициями поможет укрепить связь между национальными целями развития, инвестиционными приоритетами и имеющимися ресурсами.

Фискальные риски, в частности со стороны государственных предприятий, требуют тщательного мониторинга, чтобы обеспечить эффективное расходование государственных ресурсов и сохранение долговой устойчивости, при этом Министерство финансов должно играть ключевую роль контролера. Необходимо усилить надзор за программой субсидированного кредитования "5-7-9", чтобы повысить адресность с учетом ограниченности бюджетных ресурсов и ограничить риски финансового сектора. Надлежащее выполнение недавно принятого закона о корпоративном управлении будет иметь решающее значение для укрепления сектора государственных предприятий.

Недавние реформы, связанные с управлением, такие как принятие закона о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в декабре 2023 года, являются важными достижениями, и поддержка импульса реформ в этой сфере, например, создание нового административного суда, будет иметь решающее значение для укрепления доверия общественности и доноров для поддержки восстановления.

История программы EFF для Украины

Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

Фонд также обнародовал обновленный меморандум, который содержит добровольные обязательства властей страны осуществить определенные шаги.

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