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Мишель и Зеленский обсудили финансовую и военную поддержку Украины

Четверг 22 февраля 2024 19:57
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Мишель и Зеленский обсудили финансовую и военную поддержку Украины Фото: председатель Совета ЕС Шарль Мишель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Как рассказал Мишель, его разговор с Зеленским был посвящен второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Также они обсудили 10-ю годовщину оккупации Крыма.

"Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется. Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине. Судьба Украины в ЕС", - написал Мишель.

Вступление Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.

Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

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Владимир Зеленский Шарль Мишель Война России против Украины
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