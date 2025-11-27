RU

Украина добилась исключения амнистии из мирного плана США, - Стефанишина

Фото: посол Украины в США Ольга Стефанишина (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Украине удалось изъять из предложенного мирного плана Дональда Трампа противоречивый пункт об амнистии, который вызвал больше всего опасений относительно справедливости и ответственности России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью DW заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, после раунда переговоров в Женеве украинской делегации удалось достичь ряда принципиальных договоренностей относительно будущего мирного соглашения с Россией.

Ольга Стефанишина отметила, что Украине, в частности, удалось добиться исключения пункта о так называемой "полной амнистии" из мирного плана, который администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны.

Именно этот пункт был самым дискуссионным и вызвал в украинском обществе волну критики и спекуляций.

"Могу однозначно сказать: вопрос амнистии не входит в окончательные 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он является чрезвычайно противоречивым и касается вопроса справедливости", - отметила Стефанишина.

Изъятие данного положения означает, что Россия и ее военные все еще могут быть привлечены к ответственности за военные преступления, совершенные против Украины.

Кроме того, госпожа посол высоко оценила работу главного американского переговорщика Дэна Дрисколла, отметив его "правильный моральный компас" и глубокое понимание ситуации на поле боя. По ее словам, Дрисколл в ближайшее время посетит Киев для продолжения консультаций.

Стефанишина подчеркнула, что переговорный процесс продолжается: украинская команда уже отправилась в Москву, а следующие раунды обсуждений должны уточнить позиции сторон по остальным пунктам мирного плана.

 

Мирный план США

Уже вторую неделю продолжаются дискуссии вокруг мирного плана Трампа по завершению войны в Украине. В Вашингтоне заявляют о заметном прогрессе в переговорах, тогда как Киев ожидает встречи с президентом США, чтобы согласовать ряд ключевых пунктов. В частности, это касается вопроса территорий.

Кроме того, накануне в Абу-Даби прошли переговоры министра армии США Дэна Дрисколла с российской стороной. Теперь обсуждаемый план состоит из 19 пунктов, а не 28.

