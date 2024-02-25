Украина доминирует в западной части Черного моря, - Минобороны Британии

Уничтожение российского ИДК "Цезарь Куников"

14 февраля, в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В Главном управлении разведки (ГУР) показали видео, как потопили российский десантный корабль и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

А представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что большинство экипажа российского ВДК "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не смогло спастись.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.

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