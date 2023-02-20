RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина присоединится к работе центра по киберобороне НАТО

Фото: Украина присоединится к работе центра по киберобороне НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Специалисты Госспецсвязи впервые будут представлять Украину в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании Кабинета Министров Украины 17 февраля 2023 года было поддержано предложение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и принято постановление "О представителе Государственной службы специальной связи и защиты информации в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE)".

"Присоединение Украины к CCDCOE является значительным достижением в части усиления международного взаимодействия в сфере кибербезопасности и киберобороны, а также важным шагом на пути вступления Украины в НАТО. эффективность его работы. Это будет способствовать усилению возможностей Национальной системы кибербезопасности Украины и обмена опытом между Украиной и странами-членами CCDCOE", - отметила руководитель службы по вопросам информационной и кибербезопасности Аппарата СНБО Украины, секретарь НКЦК Наталья Ткачук.

Присутствие представителя Украины в CCDCOE будет способствовать увеличению эффективности противодействия агрессии в киберпространстве. Украинские специалисты будут иметь доступ к огромной базе знаний, смогут участвовать в совместных киберобучениях и проводить вместе с партнерами исследования в сфере кибербезопасности, в частности, в сфере защиты критической инфраструктуры.

В дальнейшем предполагается присутствие на ротационной основе CCDCOE представителей и других основных субъектов национальной системы кибербезопасности - Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Финляндией в сфере противостояния киберугрозам и модернизации украинской телеком-инфраструктуры.

Также ранее мы писали, что Украине удалось совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую степень в своей киберобороне на фоне мощных атак России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО