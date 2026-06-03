Украина ждет в очереди, пока США завершат все войны, - Зеленский

Украина готова к любому формату дипломатического завершения войны, включая прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако сейчас внимание Соединенных Штатов сместилось на другие конфликты в мире.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.
По словам президента, Киев находится на постоянной связи с американской стороной по привлечению переговорщиков, однако этот процесс существенно затягивается.
"Мы ожидаем приезда переговорной группы, но на мой взгляд, очень долго. К сожалению, мы сегодня не в фокусе (США). Иран - это вопрос номер один для США, а уже потом Украина. К сожалению, получается так, что мы находимся в очереди этих войн", - констатировал Зеленский.
В то же время он отметил, что именно США обладают наибольшими рычагами влияния, которые способны заставить Россию остановить агрессию.
Оптимальным сценарием для Украины остается привлечение к мирному процессу как Вашингтона, так и Европы, поскольку без европейского представительства за столом переговоров интересы ЕС могут быть не услышаны.
Президент подчеркнул, что для Украины главным приоритетом является скорейшее прекращение боевых действий, поэтому государство готово поддержать любой формат, который приблизит мир.
"Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, пока все закончат все конфликты в мире и потом дойдет до нас", - заявил глава государства.
Он также добавил, что текущая ситуация на поле боя, а также успешные украинские удары вглубь территории Российской Федерации создают прочную основу для дипломатии. Это позволяет Украине сегодня разговаривать и заканчивать эту войну "на равных с россиянами в любом формате".
Напомним, проблема обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны и боеприпасами к ним остается одной из самых острых.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки ключевых ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 из США в Украину продолжается на постоянной основе - ежедневно и еженедельно. По его словам, несмотря на дефицит, союзники готовы и в дальнейшем финансировать программу PURL для стабильных поставок.
В то же время в Киеве стремятся кардинально ускорить процесс укрепления неба. Президент Владимир Зеленский поставил жесткий дедлайн профильным чиновникам из-за затягивания реализации уже имеющихся политических договоренностей о приобретении новых систем Patriot.
Глава государства подчеркнул, что финансовые, юридические и технические шаги по этому контракту должны быть наработаны немедленно, назвав это персональной ответственностью привлеченных должностных лиц.