Украина – Чехия: анонс матча Лиги наций

Украина – Чехия

14 октября, 21:45, Вроцлав, "Тарчински Арена", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

"Сине-желтые" подходят ко второму октябрьскому противостоянию в хорошем настроении. В пятницу подопечные Сергея Реброва обыграли Грузию и набрали первые очки в турнире. Победа далась тяжело, прежде всего из-за неудовлетворительного состояния газона и кадровых потерь. По крайней мере, от одной из этих проблем сборная Украины избавилась.

Газон вроцлавского стадиона в гораздо лучшем состоянии. Да и кадровый вопрос оказался не слишком критический. Во-первых, дебютант Калюжный чувствовал себя как рыба в воде, и не дал кавказским "крестоносцам" развернуться в центре поля. Во-вторых, многолетний опорник украинской команды Степаненко, вероятно, целенаправленно готовился под второй матч.

Все хорошо с настроем и у команды Ивана Гашека. После сентябрьской фестивальной победы над Украиной (3:2) чешская сборная уверенно разобралась с Албанией. Появилась и любопытная тенденция – в обоих поединках решающими стали дубли нападающих команды. Если "сине-желтых" дважды огорчил Шульц, то балканских "орлов" два раза наказал Хоры.

Появления обоих следует ожидать с первых минут, поэтому у обороны сборной Украины будет немало работы. В то же время редуты Чехии остаются неидеальными. Моторные фланги атаки, непредсказуемые инсайды и мощный нападающий команды Реброва способны создать серьезные проблемы номинальным гостям. Впрочем, повторения пражского голепада вряд ли стоит ждать.

Ориентировочные составы на матч Украина – Чехия

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Чехия: Коварж – Витик, Голеш, Боржил – Цоуфал, Соучек, Черв, Лингр – Провод, Хоры, Шульц

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

Победа над сборной Грузии улучшила турнирные дела "сине-желтых". Теперь подопечным Реброва нужно закрепить результат прошлой недели еще одной победой. Потенциальный успех окончательно вернет национальную команду Украины в гонку за путевкой в Дивизион A. Зато чешская сборная получит роскошь сыграть вничью, так что будет действовать осторожнее, постоянно поглядывая на собственные владения. И в этот раз судьбу встречи может решить один забитый мяч.