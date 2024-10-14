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Равенство с разгромным фиаско. Как Чехия неудобным соперником для сборной Украины стала

Вроцлав, Понедельник 14 октября 2024 15:10
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Равенство с разгромным фиаско. Как Чехия неудобным соперником для сборной Украины стала Фото: "Сине-желтые" не побеждали чехов с первого сезона Лиги наций (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины сразится со сборной Чехии в четвертом туре Дивизиона B Лиги наций 2024/25.

Кратко об истории противостояний национальной команды Украины с чешским "Локомотивом" – в материале РБК-Украина.

Хотя от украинского Ужгорода до чешской Остравы всего лишь 400 км с хвостиком, но футболисты обеих стран на уровне сборных не пересекались почти два десятилетия. Первый матч состоялся только в 2011 году, когда Украина посредством контрольных поединков готовилась к домашнему Евро-2012.

Первый блин получился комо. Команда Олега Блохина приехала в Прагу близким к оптимальному составу. В частности, в старте вышли девять участников будущего чемпионата Европы. Тем не менее, "сине-желтые" потерпели разгром. Кадлец к 12-й минуте успел оформить дубль, а его запев на старте второй половины поддержали Резек и Коларж. Милевский, Девич, Селезнев, Воронин и Шиндер ответа не нашли.

Новый спарринг команды провели сразу после Евро-2012. Встретились сборные Украины и Чехии на "Арене Львов", слегка обновив составы. Такой подход пошел на пользу подопечным Блохина, в этот раз сохранивших ворота сухими. Правда, и сами не смогли пробить легендарного Чеха в створе гостей (0:0).

Следующее двойное свидание команд пришлось на премьерный сезон Лиги наций. "Сине-желтые" с чехами попали в группу B1 с еще одним представителем региона – сборной Словакии. Начали с поединка в Угерске-Градиште. Украина под руководством Андрея Шевченко снова пропустила быстрый мяч – Шик ворвался в штрафную с левого фланга и пробил в ближний угол, а Пятов помочь сборной не сумел.

Как знать, как развернулись бы события во втором тайме, если бы украинская сборная не забила в раздевалку. Марлос накрутил нескольких защитников и покатил в штрафную, где Ярмоленко остроумно пропустил мяч, а Коноплянка качнул соперника и пробил низом прямо в угол. Во втором тайме команда Шевченко давила на хозяев и забила на последней минуте основного времени - Зинченко вовремя оказался на добивании после ошибки кипера Вацлика на выходе.

После минимальной победы над словаками, сборная Украины приняла Чехию в Харькове. С гостеприимством не сложилось. Малиновский под занавес первой половины разрядил пушку метров с 25-ти и принес "сине-желтым" третью победу подряд. Этот успех позволил подопечным Шевченко досрочно подняться в Дивизион A даже с фиаско против сборной Словакии на финише соревнований (1:4).

Осенью 2021-го команды сыграли контрольный поединок в рамках подготовки к решающим турам квалификации перед ЧМ-2006. Тогдашний наставник сборной Украины Александр Петраков задействовал экспериментальный состав. В частности, в старте появились Бойко, Качараба, Корниенко, Макаренко, а со скамейки запасных – Булеца и Кочергин. На зрелищный гол "горняка" Корниенко в середине первого тайма чехи ответили забитым мячом Выдры на 90-й минуте.

Наконец всего месяц назад сборная Украины гостила в Праге. Чешская команда повела в счете на 21-й минуте, когда Черны обворовал Шапаренко и удачно прострелил на Шульца. Хавбек киевского "Динамо" реабилитировался на 37-й, классным навесом найдя на границе вратарской Ваната. Но перед перерывом чехи во второй раз вышли вперед – после серии рикошетов Шульц поймал мяч и первым касанием уложил в угол.

Второй тайм был насыщен событиями, но следующего забитого мяча пришлось подождать до 80-й минуты. После вмешательства VAR арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота украинцев, а Соучек хладнокровно исполнил приговор. "Сине-желтые" продолжили биться и довольно быстро сократили отставание в счете усилиями Судакова, головой замкнувшего навес Цыганкова. Но на большее не замахнулись.

Итак, сборная Чехии – неудобный соперник для Украины. В предыдущих шести поединках разные поколения "сине-желтых" победили дважды. Правда, украинская сборная выиграла два из трех поединков с турнирным значением. Поднять процент таких победных матчей подопечные Сергея Реброва попробуют в польском Вроцлаве в понедельник, 14 октября.

К слову, ранее подготовили анонс поединка Украины и Чехии в Лиге наций.

Напомним, накануне Петраков уволен из сборной Армении после поражения Северной Македонии.

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