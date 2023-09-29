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Украина частично перенесла производство ракет за границу, - Данилов

Фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина частично перенесла производство своих ракет за пределы страны. Это сделано, чтобы предотвратить удары со стороны россиян.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Украинского радио .

Данилов рассказал о ракетном ударе со стороны россиян по одному из украинских производств ракет, отметив, что сейчас предприятие перенесли за пределы Украины:
"Этот удар уже произошел давно и поэтому мы, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен Советского Союза, заранее сделали определенные шаги для того, чтобы исключить их. Это не влияет глобально на ракетную программу", - сказал он.

Секретарь СНБО также отметил, что часть производства вынесена за пределы нашей страны. Туда, где Российская Федерация точно не достанет его.

"Ведь Россия только с нами может вести борьбу, а если речь идет о странах НАТО, то у них здесь все слабовато", - констатировал Данилов.

Производство техники в Украине

Напомним, вчера, 28 сентября, стало известно, что Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной.

Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт. По его словам, в Германии этот проект не приводит к какому-либо конкурентному дублированию или каким-либо признакам беспокойства по поводу конкуренции.

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