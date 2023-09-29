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Україна частково перенесла виробництво ракет за кордон, - Данілов

Фото: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна частково перенесла виробництво своїх ракет за межі країни. Це зроблено., щоб запобігти ударам з боку росіян.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Українського радіо.

Данілов розповів про ракетний удар з боку росіян по одному з українських виробництв ракет, зазначивши, що наразі підприємство перенесли за межі України:

"Цей удар вже стався давно й тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об’єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", - сказав він.

Секретар РНБО також наголосив, що частина виробництва винесена за межі нашої країни. Туди, де Російська Федерація точно не дістане його.

"Адже Росія лише з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут все слабенько", - констатував Данілов.

Виробництво техніки в Україні

Нагадаємо, вчора, 28 вересня, стало відомо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною.

Про це заявив голова відомства Андреас Мундт. За його словами, у Німеччині цей проект не призводить до будь-якого конкурентного дублювання чи будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції.

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