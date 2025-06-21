Россия использует обмены, чтобы оторвать Америку от Украины, - Зеленский

Москва пытается оторвать Вашингтон от Киева, показывая готовность к диалогу. Именно для этого сейчас россияне соглашаются на масштабные обмены пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

Украинский президент отметил, что обмены происходили и раньше. Так, он согласился, что они были не такие масштабные, как сейчас, однако проходили несмотря на прямые встречи и переговоры с россиянами.

"Мы поймем с вами, что глобально было нужно "русским". Для "русских" было важно оторвать Америку от Украины, прекратить помощь. Это не новая помощь, но тем не менее она идет. Безусловно, им, "русским", надо уменьшение этой помощи. Для этого надо продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки.

Чем можно заканчивать положительно встречу? Обменами", - отметил глава Украины.

Он отметил, что для достижения цели россиян нужно было соответствующее количество обменов.

"То есть, если состоятся еще, например, пару встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, и санкции будут отсрочиваться. А пока идут обмены - будут отсрочены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно", - пояснил Зеленский.