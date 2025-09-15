Украина не будет представлена на Олимпиаде-2026 в женском фигурном катании: в чем причина

Отсутствие впервые за 16 лет

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) опубликовала окончательную заявку на отборочный олимпийский турнир, который пройдет 19-21 сентября в китайском Пекине. В нее не попала ни одна из представительниц женской категории.

Таким образом, впервые за 16 лет Украина не будет представлена в женском одиночном катании на Играх. Ранее подобное случалось лишь однажды, перед соревнованиями в Ванкувере-2010 - тогда ни одна из отечественных спортсменок не смогла завоевать лицензию.

Кто претендовал на квоту

На участие в квалификации претендовали две фигуристки: чемпионка Украины София Григоренко и серебряный призер Таисия Спесивцева. Они попали в предварительный список на поездку в Пекин.

В то же время, лидер сборной последних лет Анастасия Гожва выбыла из борьбы еще раньше. Она не получила лицензию на ЧМ-2025, а сейчас восстанавливается после травмы и временно приостановила тренировки.

Почему Украина отказалась от участия

Для определения финального состава на квалификационный турнир в Пекине УФФК выбрала соревнования Lombardia Trophy, который проходил в итальянском Бергамо.

Там Спесивцева опередила Григоренко, заняв 18-е место против 19-го. Но ни одна из украинок не выполнила необходимые технические требования, по которым выбирали участниц будущего чемпионата Европы-2026.

Он составляет 75 баллов за короткую и произвольную программы. Из них Спесивцева получила лишь 47,11, а лучший результат Григоренко в этом сезоне - 58,55.

Учитывая такие низкие результаты, УФФК приняла решение не выставлять участниц в женском катании на олимпийскую квалификацию.

Кто будет бороться за Олимпиаду

Получить олимпийские лицензии попытаются представители других дисциплин фигурного катания.

Одиночное катание, мужчины: Кирилл Марсак

Спортивные пары: София Голиченко / Артем Даренский

Танцы на льду: Мария Пинчук / Никита Погорелов