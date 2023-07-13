Украина будет в НАТО, а Путин уже потерпел поражение, - Байден

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он отметил, что ни одна страна не может присоединиться к Альянсу, пока на ее территории идет война. Однако по отношению к Украине нет сомнений о членстве в НАТО после завершения боевых действий - вопрос стоит только в том, когда именно наше государство станет членом Альянса.

"Никто не может присоединиться к НАТО в то время, как война продолжается, где страны НАТО подвергаются нападению, потому что это гарантирует, что мы - в состоянии войны, что мы в состоянии Третьей мировой войны", - заявил Байден.

Также он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение и сейчас у него "настоящая проблема с тем, как выбраться из этой ситуации".

"Он может закончить войну завтра, он может просто сказать: я выхожу. Для него нет возможности выиграть войну в Украине", - сказал президент США.

Вступление Украины в НАТО

Украина активно стремится вступить в НАТО, чтобы защитить свои границы от дальнейших посягательств со стороны России, ведь при членстве нападение на наше государство будет расцениваться как нападение на весь Альянс.

11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, на котором союзники отменили для Украины план действий по членству и предложили гарантии безопасности на время вступления.

Со всеми результатами саммита для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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