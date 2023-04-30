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Украина будет бойкотировать ЧМ по дзюдо из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов

Фото: Украина будет бойкотировать ЧМ по дзюдо из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов (facebook.com/judo)
Автор: Наталья Кава

Сборная Украины по дзюдо решила бойкотировать главный старт соревновательного сезона, чемпионат мира. Это связано с допуском к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление тренера национальной сборной Виталия Дуброву "Суспільному".

"Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли", - заявил тренер.

По его словам, Международная федерация назвала допуск россиян и белорусов "мостиком к миру". Дуброва обратил внимание на еще одно нарушение правил.

"Вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов - парня и девушку. У нас правило, что могут участвовать в первенстве континента спортсмены из первой сотни, а добавили белоруса и белоруску, не входящие в эту когорту - 215-й и 175-й, кажется ", – рассказал он.

Дуброва заявляет, что Международная федерация дзюдо не провела проверку спортсменов, которые подавали заявки на чемпионат мира. Он также отметил, что почти все спортсмены из списка причастны к российским силовым структурам.

"В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более в интернете куча фотографий, где они в военной форме, из Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал какая-то формальность", - сказал Дуброва.

Он также заявил, что официальное заявление о бойкоте чемпионата будет обнародовано в понедельник.

"Спортсмены разочарованы, потому что уже и парни и девушки начали вес гонять. Все-таки, это был первый чемпионат мира для многих", - сказал тренер.

Напомним, мы сообщали, что 29 апреля Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинским национальным сборным командам запретили участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из России или Белоруссии. Ограничения относятся ко всем представителям олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.

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