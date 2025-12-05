ua en ru
"Украина больше не доверяет пустым обещаниям": Сибига напомнил о провале Будапешта

Украина, Пятница 05 декабря 2025 16:33
UA EN RU
"Украина больше не доверяет пустым обещаниям": Сибига напомнил о провале Будапешта Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 5 декабря, исполняется 31 год со дня подписания Будапештского меморандума, который стал синонимом "провальной договоренности о безопасности". Сегодня Украина больше не доверяет пустым обещаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в соцсети X.

"31 год назад, в этот день, был подписан Будапештский меморандум. Лист бумаги, который стал синонимом провальной договоренности о безопасности. Имея такой горький опыт в прошлом, Украина больше не доверяет пустым обещаниям - мы доверяем силе нашей армии и оружия", - говорится в его публикации.

Сибига отметил, что Украина сейчас нуждается в надежных гарантиях безопасности для "настоящего, справедливого и длительного мира".

"Работая над тем, чтобы положить конец войне России против Украины, важно помнить горькие уроки Будапешта", - подчеркнул министр.

Что предусматривает Будапештский меморандум

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно ему, РФ, Великобритания и США обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

Кроме того, подписанты взяли на себя обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Отдельно в документе отмечалось, что ни одно из их вооружений не должно использоваться против Украины, кроме случаев самообороны или в соответствии с Уставом ООН.

Также меморандум содержал обязательства сторон не применять экономическое давление с целью подчинить себе внешнеполитические решения Украины или получить односторонние выгоды.

Нарушение меморандума

С момента аннексии Крыма в 2014 году страна-агрессор фактически перестала выполнять условия Будапештского меморандума. Вооруженная агрессия, начавшаяся на востоке Украины, а затем полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, стали прямым нарушением базовых принципов документа.

Международное сообщество неоднократно подчеркивало, что именно РФ разрушила систему гарантий, закрепленную Будапештским меморандумом, поставив под сомнение саму идею ядерного разоружения как инструмента глобальной безопасности.

Напомним, недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что ее действия против Украины каким-то образом нарушают положения Будапештского меморандума.

