МВФ в марте рассмотрит выделение Украине почти 900 млн долларов

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда намерен во второй половине марта рассмотреть договоренность с Украиной о предоставлении транша на 880 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя МВФ Джули Козак.

"Что касается даты заседания совета директоров, рассмотрение последнего обзора (экономики Украины – ред.) ожидается во второй половине марта", - заявила спикер МВФ.

По ее словам, деньги правительству Украины будут выделены в рамках механизма расширенного кредитования.

Что предшествовало

Напомним, что Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы МВФ для Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

Фонд также обнародовал обновленный меморандум, который содержит добровольные обязательства властей страны осуществить определенные шаги.

Также стало известно, что в Варшаве с 17 по 22 февраля состоялись переговоры миссии МВФ с представителями Украины. Стороны обсудили расширенное финансирование на суму около 900 млн долларов.

Подробнее о переговорах с МВФ читайте в материале РБК-Украина "Новый транш и план "Б" для госбюджета. Чего ждать Украине от переговоров с МВФ".