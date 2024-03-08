ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МВФ в марте рассмотрит выделение Украине почти 900 млн долларов

Пятница 08 марта 2024 05:35
UA EN RU
МВФ в марте рассмотрит выделение Украине почти 900 млн долларов Фото: МВФ в марте рассмотрит новый пакет помощи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда намерен во второй половине марта рассмотреть договоренность с Украиной о предоставлении транша на 880 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя МВФ Джули Козак.

"Что касается даты заседания совета директоров, рассмотрение последнего обзора (экономики Украины – ред.) ожидается во второй половине марта", - заявила спикер МВФ.

По ее словам, деньги правительству Украины будут выделены в рамках механизма расширенного кредитования.

Что предшествовало

Напомним, что Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы МВФ для Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

Фонд также обнародовал обновленный меморандум, который содержит добровольные обязательства властей страны осуществить определенные шаги.

Также стало известно, что в Варшаве с 17 по 22 февраля состоялись переговоры миссии МВФ с представителями Украины. Стороны обсудили расширенное финансирование на суму около 900 млн долларов.

Подробнее о переговорах с МВФ читайте в материале РБК-Украина "Новый транш и план "Б" для госбюджета. Чего ждать Украине от переговоров с МВФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Помощь Украине
NEWS
За отсрочкой – в ТЦК. Ответы на главные вопросы о мобилизации и повестках на блокпосту
За отсрочкой – в ТЦК. Ответы на главные вопросы о мобилизации и повестках на блокпосту
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации