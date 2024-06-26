Украина – Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров удивил выбором

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет "Штутгарт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров решился с первых минут выпустить двух нападающих – Романа Яремчука и Артема Довбика. В средней линии сыграет тройка исполнителей в составе Владимира Бражко, Николая Шапаренко и Георгия Судакова, а Александр Тымчик и Виталий Миколенко будут работать по флангам.

В центре обороны прогнозируемо появится тройка центрбеков. Компанию Ильи Забарному и Николаю Матвиенко составит Александр Сваток, сменивший "Днепр-1" на американский "Остин". В воротах остается Анатолий Трубин.

Стартовые составы команд на матч Украина – Бельгия на групповом этапе Евро-2024:

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Шапаренко, Судаков – Яремчук, Довбик

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тилеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард

После волевой победы над Словакией сборная Украины обязана набирать очки против "красных дьяволов", чтобы выйти в плей-офф Евро-2024. "Сине-желтых" будет устраивать ничья, если в параллельном поединке победят либо румыны, либо словаки. Тогда команда Реброва, вероятнее всего, выйдет в 1/8 финала с третьей позиции.