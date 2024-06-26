RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина – Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров удивил выбором

Фото: Николай Шапаренко в третий раз выходит в старте (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с перечнем основных исполнителей в решающем противостоянии группового этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет "Штутгарт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров решился с первых минут выпустить двух нападающих – Романа Яремчука и Артема Довбика. В средней линии сыграет тройка исполнителей в составе Владимира Бражко, Николая Шапаренко и Георгия Судакова, а Александр Тымчик и Виталий Миколенко будут работать по флангам.

В центре обороны прогнозируемо появится тройка центрбеков. Компанию Ильи Забарному и Николаю Матвиенко составит Александр Сваток, сменивший "Днепр-1" на американский "Остин". В воротах остается Анатолий Трубин.

Стартовые составы команд на матч Украина – Бельгия на групповом этапе Евро-2024:

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Шапаренко, Судаков – Яремчук, Довбик

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тилеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард

 

 

После волевой победы над Словакией сборная Украины обязана набирать очки против "красных дьяволов", чтобы выйти в плей-офф Евро-2024. "Сине-желтых" будет устраивать ничья, если в параллельном поединке победят либо румыны, либо словаки. Тогда команда Реброва, вероятнее всего, выйдет в 1/8 финала с третьей позиции.

К слову, утром подготовили анонс поединка Украины и Бельгии на чемпионате Европы.

Напомним, накануне вспомнили поражение команды Лобановского от Бельгии на ЧМ-1986.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024Сборная Украины