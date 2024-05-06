Украина не видит оснований для признания Путина легитимным президентом РФ, - МИД

В украинском МИДе заявили, что во время так называемых президентских выборов в России было нарушено положение многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений.

Речь о:

Устав Организации Объединенных Наций;

Декларацию о принципах международного права;

Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны;

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;

десятки резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Российской Федерацией суверенных территориях Украины – частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе – с сознательным участием по привлечению в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или по принуждению, были перемещены на территорию РФ", - сказано в сообщении.

Несмотря на предупреждение таких действий со стороны авторитетных международных институций, режим Кремля использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

"Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", - заявили в МИД Украины.

Выборы президента в России

Напомним, в марте этого года в России прошли так называемые президентские выборы, на которых победителем стал диктатор Владимир Путин. Согласно законам РФ, Путин будет руководить Россией до 2030 года.

Россияне также сымитировали проведение выборов на захваченных украинских территориях. Однако в Украине тогда заявили, что такие выборы не будут иметь никаких правовых оснований.

Подробно о том, как в России прошли выборы и как это повлияет на Украину – читайте в материале РБК-Украина.

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