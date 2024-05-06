Україна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ, - МЗС

В українському МЗС заявили, що під час так званих президентських виборів у Росії було порушено положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

Мова про:

Статут Організації Об’єднаних Націй;

Декларацію про принципи міжнародного права;

Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни;

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі;

десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

"Порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних територіях України - частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію РФ", - сказано в повідомленні.

Попри попередження щодо таких дій з боку авторитетних міжнародних інституцій, режим Кремля використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", - заявили в МЗС України.

Вибори президента у Росії

Нагадаємо, у березні цього року у Росії відбулись так звані президентські вибори на яких переможцем став диктатор Володимир Путін. Згідно із законами РФ, Путін буде керувати Росією до 2030 року.

Росіяни також зімітували проведення виборів на захоплених українських територіях. Однак в Україні тоді заявили, що такі вибори не матимуть жодних правових підстав.

Детально про те, як у Росії пройшли вибори та як це вплине на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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