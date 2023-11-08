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У Зеленского назвали сроки начала переговоров о вступлении в ЕС

Украина, Среда 08 ноября 2023 23:29
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У Зеленского назвали сроки начала переговоров о вступлении в ЕС Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина планирует официально начать переговоры о вступлении в ЕС в начале следующего года.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Радио Свобода.

"Для нас очень важно и мы этого добьемся - начать процесс переговоров в начале следующего года", - сказал Жовква.

По словам замруководителя ОП, все критерии для начала переговоров украинская сторона выполнит уже к середине декабря 2023 года.

"100% условий для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС мы выполним до середины декабря этого года, когда будет заседание Европейского Совета, чтобы получить абсолютно чистое политическое решение о начале переговоров по вступлению в ЕС", - заявил Жовква.

Влияние Венгрии на евроинтеграцию Украины

Жовква также уверен, что Венгрия не будет мешать евроинтеграции Украины.

Как он пояснил, с завтрашнего дня и президент Европейского Совета Шарль Мишель, и лидеры стран-друзей Украины в ЕС будут говорить с премьером Венгрии Виктором Орбаном именно относительно Украины.

"Я уверен, что никакая политическая позиция тех или иных руководителей тех или иных государств не помешает нам получить то решение, которое сегодня созрело. Сегодня ни одно из государств членов ЕС не ставит под сомнение необходимость членства Украины в ЕС", - добавил Жовква.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути членства в Евросоюзе. В частности, ведомство рекомендовало начать переговоры по вступлению с Украиной.

Для того чтобы такие переговоры начались, нужен консенсус всех 27 стран-членов ЕС. Ожидается, что лидеры государств рассмотрят этот вопрос на саммите 14 декабря.

Мы также писали, что после отчета Еврокомиссии Венгрия испугалась членства Украины в ЕС и заявила, что это якобы "привнесет войну в блок".

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