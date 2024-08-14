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В Украине будет преобладать антициклоническая погода: прогноз на завтра

Среда 14 августа 2024 11:27
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В Украине будет преобладать антициклоническая погода: прогноз на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в ближайшие дни погода существенно не изменится, однако уже с 17-18 августа стоит готовиться к возвращению настоящей жары.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

Синоптик прогнозирует, что температура воздуха в Украине повысится до +30 градусов и более.

В частности, 15 августа в стране будет преобладать антициклоническая погода. Дождей не ожидается по всей территории Украины.

В течение дня температура будет колебаться от +25 до +29 градусов, а на юге и в Закарпатье - до +32 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 15 августа также обещают сухую и солнечную погоду с приятной температурой около +26 градусов.

Однако с 17-18 августа столицу также накроет волна жары, температура поднимется до "кусачих" значений, хотя и не должна превышать +38 градусов.

Жара в Украине

Несколько недель назад Украина столкнулась с интенсивной жарой. Хотя синоптики прогнозировали небольшое снижение температуры, они предупреждали, что такое "похолодание" будет непродолжительным.

Предыдущая волна жары принесла новые рекорды. В Киеве несколько дней подряд наблюдались максимальные показатели температуры. Так, 17 июля в столице была зафиксирована самая высокая температура для этой даты за всю историю наблюдений - +35,6 градуса.

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