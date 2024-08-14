В Украине будет преобладать антициклоническая погода: прогноз на завтра
В Украине в ближайшие дни погода существенно не изменится, однако уже с 17-18 августа стоит готовиться к возвращению настоящей жары.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.
Синоптик прогнозирует, что температура воздуха в Украине повысится до +30 градусов и более.
В частности, 15 августа в стране будет преобладать антициклоническая погода. Дождей не ожидается по всей территории Украины.
В течение дня температура будет колебаться от +25 до +29 градусов, а на юге и в Закарпатье - до +32 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 15 августа также обещают сухую и солнечную погоду с приятной температурой около +26 градусов.
Однако с 17-18 августа столицу также накроет волна жары, температура поднимется до "кусачих" значений, хотя и не должна превышать +38 градусов.
Жара в Украине
Несколько недель назад Украина столкнулась с интенсивной жарой. Хотя синоптики прогнозировали небольшое снижение температуры, они предупреждали, что такое "похолодание" будет непродолжительным.
Предыдущая волна жары принесла новые рекорды. В Киеве несколько дней подряд наблюдались максимальные показатели температуры. Так, 17 июля в столице была зафиксирована самая высокая температура для этой даты за всю историю наблюдений - +35,6 градуса.
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