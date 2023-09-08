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Арбитр за Англию и гол-фантом в Донецке: как сборная Украины скандально покинула Евро-2012

Донецк, Пятница 08 сентября 2023 17:10
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Арбитр за Англию и гол-фантом в Донецке: как сборная Украины скандально покинула Евро-2012 Фото: Марко Девич так и не смог пробить Джо Харта (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины потерпела болезненное поражение от англичан на домашнем чемпионате Европы 2012 года. Споры о легитимности забитого мяча нападающего харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" Марко Девича продолжаются до сих пор.

Кратко о самой скандальной победе сборной Англии над национальной командой Украины – в материале РБК-Украина.

До сих пор пути сборных Украины и Англии пересекались 9 раз. "Сине-желтые" победили лишь однажды, минимально одолев "Трех львов" в квалификации к ЧМ-2010. В то же время англичане выиграли 6 поединков. В частности, и самый важный – в решающем туре группового этапа Евро-2012.

Этот матч получил ярлык скандального еще до финального свистка. На кону была целая путевка в плей-офф чемпионата Европы. Поскольку победитель получал все, поэтому цена ошибки была сверхбольшой. Итак, каждый пустяк на изумрудном газоне "Донбасс-Арены" имел значение.

"Три льва" повели в счете на старте второй половины. Украинцы, казалось, отбились при подаче углового, но английская сборная организовала атаку вторым темпом. Джеррард подал с правого фланга в район вратарского, где Пятов не смог зафиксировать мяч, а Руни в гордом одиночестве замкнул дальнюю штангу.

Арбитр за Англию и гол-фантом в Донецке: как сборная Украины скандально покинула Евро-2012

Но главный эпизод произошел в середине тайма. "Сине-желтые" выбежали в контратаку, на финише которой нападающий сборной Украины Девич уложил на газон Терри и отправил мяч в направлении ворот, но английский защитник вынес мяч с линии ворот. По крайней мере, так решила судейская бригада.

Ошибку арбитра подтвердил первый же повтор. Венгр Кашшаи должен был зафиксировать гол, поскольку Терри выбил мяч из-за линии ворот. Впрочем, главный судья этого действительно мог не заметить из-за своей позиции, а вот куда смотрел его ассистент рядом с воротами – вопрос открытый.

На бригаду арбитров после финального свистка посыпались все возможные проклятия. Наутро какой-то шутник "похоронил" Кашшаи в Википедии, а отовсюду начали раздаваться более убедительные голоса о необходимости внедрения технологий в футболе. Мол, системы типа VAR не допустили бы такого позора.

Но, конечно, есть одно "но". Если бы рефери просмотрел повтор эпизода, то гол Девича не засчитал бы точно. Дело в том, что Милевский находился в офсайде в момент диагональной передачи на него, а потом отдал на сербского украинца пас. Но в лексикон болельщиков фамилия Кашшаи уже попала в один ряд с "ругательными" Педерсеном и Фредриксоном. Те, по мнению футбольных масс, тоже "убивали" сборные Украины и СССР.

Евро-2012, группа D, 3-й тур

Англия – Украина – 1:0

Гол: Руни, 48

Состав сборной Украины: Пятов – Гусев, Хачериди, Ракицкий, Селин – Ярмоленко, Тимощук, Гармаш (Назаренко, 78), Коноплянка – Девич (Шевченко, 70), Милевский (Бутко, 77)

К слову, накануне вспомнили шедевр хавбека "Днепра" Назаренко в ворота сборной Англии.

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ретро Сборная Украины Евро-2012 Сборная Англии Уейн Руни
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