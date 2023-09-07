Промах Шевченко и шедевр идола "Днепра": сборная Украины обуздала "Трех львов" только раз

Национальная команда Украины перед очным поединком со сборной Англии в квалификации к Евро-2024 может похвастаться лишь одной победой за всю историю противостояний.

Коротко о до сих пор незаурядной победе сборной Украины над европейским грандом – в материале РБК-Украина .

После двух спаррингов в начале XXI века "сине-желтые" получили возможность испытать свои силы на фоне родоначальников игры в официальных матчах в отборе к ЧМ-2010. Жребий свел две сборные в группе F, а первое свидание состоялось весной 2009 года в Лондоне.

К тому поединку на "Уэмбли" обе команды подошли без поражений. Англичане одержали три победы (Андорра, Хорватия, Казахстан), а сборная Украины – с двумя победами (Беларусь, Казахстан) и ничьей против хорватов. Матч получился конкурентным – "Три льва" повели после гола Крауча, но Шевченко сравнял счет на 74-й минуте. Впрочем, Терри вырвал 3 очка для английской команды под занавес встречи.

После неудачи в Лондоне "сине-желтые" чередовали ничьи с победами. Команда Алексея Михайличенко расписала мировую с Хорватией (2:2), дожала казахов (2:1), сокрушила Андорру (5:0) и не дожала Беларусь (0:0). Поэтому в копилке перед вторым свиданием с Англией у украинцев было 15 очков. "Три льва" имели 21 пункт, а хорваты – 17 баллов.

Следовательно, Украина обязана была побеждать британцев в тогда еще Днепропетровске. На новенькой "Днепр-Арене" подопечные Михайличенко начали мощно. Уже в дебюте Милевский ворвался в штрафную английской команды и заставил сфолить на себе Грина – пенальти и удаление для кипера.

К отметке подошел Шевченко и, хоть Джеймс и не угадал направление удара, но открыть счет не сумел. Мяч попал в штангу и предательски улетел в сторону от ворот. К счастью, "сине-желтые" не расклеились и продолжили плести кружева атак на чужой половине.

Это дало плоды на 29-й минуте. Героем же сборной Украины стал местный любимец – полузащитник настоящего "Днепра" Сергей Назаренко. Хавбек после подката кого-то из англичан левой с лета разрядил "пушку" в девятку ворот соперника. Соавтором гола-красавца стал Эшли Коул, подправивший мяч в сетку.

В конце концов Украина довела матч до минимальной победы. Затем "сине-желтые" разбили бедных андоррцев (6:0) и традиционно вышли в плей-офф квалификации. Уже там украинцев ждала полная драма – после нулевой ничьей на выезде в Донецке не удержали Салпингидиса...

ЧМ-2010, квалификация, группа F

Украина – Англия – 1:0

Гол: Назаренко, 29

Нереализованный пенальти: Шевченко, 16 (В)

Удаление: Грин, 14 (А, прямая красная карточка)

Состав сборной Украины: Пятов – Кобин, Хачериди, Кучер, Ракицкий – Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко (Ярмоленко, 67) – Милевский, Шевченко (Гусев, 90)