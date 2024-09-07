Украина – Албания: Ребров неожиданно оставил вне заявки звезду команды

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым определился с перечнем исполнителей, которые смогут сыграть против сборной Албании в стартовом туре Лиги наций 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Украина – Албания состоится 7 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Ребров отцепил из состава одного футболиста. Им сенсационно стал вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Он приехал в лагерь национальной команды и готовился к поединку, но из-за повреждения пропустил тренировку в пятницу.

Шанс дебютировать в составе сборной Украины получил Владислав Кабаев. Вингер киевского "Динамо" остался единственным футболистом левого фланга атаки в команде. Правда, слева может сыграть и правофланговый Виктор Цыганков из испанской "Жироны".

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Албания (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 20. Александр Пихаленок, 21. Владислав Кабаев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Владислав Ванат