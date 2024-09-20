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Украина активно готовится к ряду встреч в Америке, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский ведет активную подготовку к визиту в США. Там у него запланирован ряд встреч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

По его словам, в Штатах он встретится с президентом США Джо Байденом, представителями обеих партий в Конгрессе. А также рассчитывает на встречи с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов.

"Мы в Украине всегда будем благодарны Америке за поддержку нашей независимости – за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне. И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас , но именно сейчас усилиться – усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу», – рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина рассчитывает на поддержку очень.

"Это справедливо. Ведь когда один народ выигрыш битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрыш есть . Именно так должно быть", - подчеркнул он.

План победы Зеленского

Несколько недель назад президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку плана победы в войне. Затем он сообщил, что план уже готов, а следующим важным этапом станет его реализация.

Ранее немецкое издание Bild распространило информацию о якобы готовности Украины к "замораживанию" конфликта, но эта информация была опровергнута.

Хотя детали плана еще не разглашены, Зеленский охарактеризовал его как "понятный" и "откровенный". Сначала документ будет передан президенту США Джо Байдену, поскольку он тесно связан с поддержкой Соединенных Штатов.

Пока известно, что в Госдепе уже ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского.

Вчера у Зеленского подтвердили его визит в Штаты, по данным Белого дома – их с Байденом встреча состоится 26 сентября.

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Соединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеВладимир Зеленский