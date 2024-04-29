Украина с 2015 года информировала об отступлении от обязательств по правам человека, - МИД

Украина из-за агрессии России еще с 2015 года информировала соответствующие организации об отступлении по обязательствам по международным договорам о правах человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"МИД Украины периодически и на регулярной основе направляет международным организациям подготовленную Министерством юстиции Украины информацию об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод и по Международному пакту о гражданских и политических правах", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, во исполнение положений Конвенции и Пакта соответствующее информирование осуществляется нашим государством начиная с 2015 года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины. Эта регулярная практика продолжилась и с февраля 2022 г. в связи с началом полномасштабного вторжения и введением в нашем государстве военного положения.

"Информирование осуществляется на регулярной основе после продления срока действия военного положения в Украине. В апреле 2024 г. Украина в очередной раз уточнила перечень существующих ограничений и уменьшила его. Это информирование стало уже двадцатым с 2015 года", - добавили в ведомстве.