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Украина с 2015 года информировала об отступлении от обязательств по правам человека, - МИД

Украина, Понедельник 29 апреля 2024 22:27
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Украина с 2015 года информировала об отступлении от обязательств по правам человека, - МИД Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина из-за агрессии России еще с 2015 года информировала соответствующие организации об отступлении по обязательствам по международным договорам о правах человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"МИД Украины периодически и на регулярной основе направляет международным организациям подготовленную Министерством юстиции Украины информацию об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод и по Международному пакту о гражданских и политических правах", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, во исполнение положений Конвенции и Пакта соответствующее информирование осуществляется нашим государством начиная с 2015 года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины. Эта регулярная практика продолжилась и с февраля 2022 г. в связи с началом полномасштабного вторжения и введением в нашем государстве военного положения.

"Информирование осуществляется на регулярной основе после продления срока действия военного положения в Украине. В апреле 2024 г. Украина в очередной раз уточнила перечень существующих ограничений и уменьшила его. Это информирование стало уже двадцатым с 2015 года", - добавили в ведомстве.

Что предшествовало

В понедельник, 29 апреля, на сайте Совета Европы появилась информация об ограничении прав украинцев, которые вводят власти Украины в условиях военного положения. Они не отвечают Европейской конвенции по правам человека, поэтому Киев должен предупреждать о таких ограничениях.

В частности, речь шла об ограничениях на передвижение, возможности конфискации имущества, а также ограничении свободного передвижения.

Министр юстиции Денис Малюська разъяснил, что Украина не вводила новых ограничений в рамках отступления от обязательств в рамках Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, а уменьшила их перечень.

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