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Атака Украины на Санкт-Петербург: в РФ заявили о гибели лётчиков

12:27 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Атака Украины на Санкт-Петербург: в РФ заявили о гибели лётчиков Фото: Враг потерял ударный вертолет Ка-52 вместе с экипажем (Getty Images)
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Российские пилоты погибли во время отражения массированной атаки Сил обороны Украины на Санкт-Петербург.

Об этом заявил российский Z-блогер Илья Туманов, автор Telegram-канала Fighterbomber, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост.

"Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень дорого. Вечного полета, братья...", - написал Туманов.

Атака Украины на Санкт-Петербург: в РФ заявили о гибели лётчиков
Fighterbomber первым признал гибель российских лётчиков (Фото: скриншот)

Он не уточнил, при каких обстоятельствах погибли летчики и какой именно воздушный борт могла потерять российская армия.

Однако другие российские Телеграмм-каналы утверждают, что речь идет об ударном вертолете Ка-52.

Атака Украины на Санкт-Петербург: в РФ заявили о гибели лётчиков
Российские Телеграмм-каналы пишут о потере Ка-52 и экипажа (Фото: скриншот)

В то же время Министерство обороны РФ не сообщало о потере военного самолета или вертолета. Однако в ведомстве не скрывают, что минувшей ночью Украина совершила массштбанную атаку на разные российские регионы. Известно, что всего ВСУ применили более 627 дронов.

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о пожаре в порту Усть-Луга, возникшем в результате атаки беспилотников. По его словам, в результате инцидента пострадали три человека, а над регионом якобы сбили 150 БпЛА.

Что важно понимать, порт Усть-Луга - один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море, через который осуществляется экспорт российской нефти.

Ранее РБК-Украина рассказывало все подробности, а также последствия новой массированной атаки ВСУ на 23 региона России.

Кроме того, стало известно, как украинская ПВО отражала воздушное нападение врага ночью 11 ноября.

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