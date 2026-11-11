23 региона под ударом: Украина атаковала РФ сотнями дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников самолетного типа над территориями:

Белгородской области;

Брянской области;

Воронежской области;

Волгоградской области;

Владимирской области;

Калужской области;

Кировской области;

Курской области;

Ленинградской области;

Новгородской области;

Орловской области;

Псковской области;

Ростовской области;

Самарской области;

Саратовской области;

Смоленской области;

Тверской области;

Тульской области;

Ульяновской области;

Московского региона;

Краснодарского края;

Республики Татарстан;

оккупированного Крыма;

акваторией Азовского моря.

В ночь на 11 ноября украинские беспилотники совершили атаку порт Усть-Луга в Ленинградской области России. В результате ударов на территории объекта возник пожар.

На опубликованных в сети видео видно масштабное воспламенение на территории порта. Губернатор Ленинградской области подтвердил атаку на портовую зону Усть-Луги.

По его словам, после попадания нескольких дронов там вспыхнул пожар. Трое работников получили ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Также губернатор заявил, что в течение ночи над регионом якобы сбили 150 беспилотников. По подсчетам "ТАСС", это самая масштабная атака на Ленинградскую область с начала года.

В то же время, на фоне пожара к объекту продолжали приближаться новые беспилотники.

Что важно понимать, Усть-Луга является одним из самых больших российских портов на Балтийском море. Через него РФ экспортирует нефть, нефтепродукты и другие сырьевые грузы. Поэтому объект имеет принципиальное значение для вражеского экспорта и наполнения государственного бюджета.