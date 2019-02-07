В "Укравтодорі" розповіли про терміни закінчення ремонту траси Київ-Чернігів

Трасу відремонтують за кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ

Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Закатать в асфальт: какие трассы власти отремонтируют в 2019 году за 50 млрд гривен".

Как сообщил РБК-Украина советник главы "Укравтодора" Александр Кава, из масштабных проектов это и капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

"Это двухлетний проект. В этом году будет завершена большая часть работ. Соответственно, уже в 2019 году по большей части направления Киев-Чернигов можно будет ехать по современной скоростной дороге", - сообщил он.

Также в 2019 году планируется ввод в эксплуатацию трех объездов вокруг населенных пунктов, в том числе Полтавы, на трассе М-03 Киев-Полтава.

В "Укравтодоре" уточнили, что за счет сэкономленных средств по проекту ремонта подъездов к Киеву, который реализовывался под чемпионат "Евро-2012", планируется капитально отремонтировать часть дороги М-05 от Белой Церкви в направлении до Черкасской области. И в результате, за счет ремонта других участков в рамках проект GО Highway, в этом году трасса Киев-Одесса от столицы до границы с Черкасской областью будет полностью отремонтирована, надеются в ведомстве.

"Укравтодор" обсуждает с МФО несколько проектов, кредитные соглашения по которым, вероятно, будут подписаны в этом году – строительство северного объезда Львова и ремонт дороги Киев-Одесса в Черкасской области. Также уже подписаны договора по строительству северного объезда Тернополя, которое будет финансироваться за грантовые и кредитные средства, говорится в материале.

Как сообщало РБК-Украина, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в ноябре 2018 года подписало контракт с азербайджанской компанией AzVirt на капитальный ремонт дороги М-01 на участке Киев - Кипти протяженностью 80 км. Общая стоимость контракта 131,55 млн евро (без НДС). Срок выполнения работ - 730 дней. Капитальный ремонт трассы М-01 выполняется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

В августе 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о намерении взять кредит ЕБРР и ЕИБ в сумме 160 млн евро на ремонт участка Киев-Кипти. По его словам, ремонт должен начаться весной 2019 года.