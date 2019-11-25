"Укравтодор" попереджає про ожеледицю на дорогах

В "Укравтодорі" попереджають водіїв про ускладнення погоди в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укравтодору" в Facebook.

Зазначається, що очікується ожеледиця на дорогах, а також густий туман у західних областях.

"До уваги водіїв! 26 листопада вночі та вранці в західних областях туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий). Будьте уважними та обережними на дорозі!", - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні, очікується туман та ожеледиця. У західних областях вночі та вранці очікується туман, мряка, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби від -2 градусів морозу до +3 градусів. На Закарпатті вдень +5-10 градусів.

На решті території без опадів; температура вночі +1-6 градусів, у східних областях до -9 градусів, вдень від -2 до +3 градусів тепла.

РБК-Україна писало, що погода в Україні з середи, 27 листопада, зміниться - очікується потепління, а також з'являться опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На Півдні, Сході, в багатьох центральних областях з'являться опади - переважно дощ,