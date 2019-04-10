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Гройсман пропонує підняти штрафи за перевантажені фури

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 12:35
Гройсман пропонує підняти штрафи за перевантажені фури
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман заявив, що перевантажені фури швидко розбивають відремонтовані дороги

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує посилити відповідальність і підняти штрафи за перевантаження фур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Гройсман зазначив, що уряд вкладає мільярди гривень на ремонт і будівництво доріг.

"А перевантажені фури потім розбивають їх за кілька років. Має бути серйозна відповідальність і штрафи для тих, хто відправляє, перевозить і приймає вантаж, порушуючи норми", - підкреслив прем'єр.

Гройсман пропонує підняти штрафи за перевантажені фури

 

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що під Києвом з'явилися мобільні комплекси, призначені для зважування вантажівок на пунктах пропуску в'їзду та виїзду в столицю. Станом на зиму 2019, по всій країні працювали 78 таких комплексів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, цього року держава витратить на дорожнє господарство рекордні 50 млрд гривень. Це майже на 19% більше минулорічних витрат. Левова частка буде виділена "Укравтодору" і місцевій владі для ремонту і будівництва автомагістралей державного і регіонального значення.

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