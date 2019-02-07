"Укравтодор" визначився з пріоритетами ремонту доріг у 2019 році

Фото: капітальний ремонт автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський (kmu.gov.ua)

Планується відремонтувати кілька ділянок доріг державного значення

На ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році буде направлено 19 млрд грн. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закатати в асфальт: які траси влади відремонтують в 2019 році за 50 млрд гривень".

Як повідомив РБК-Україна радник голови "Укравтодору" Олександр Кава, пріоритетними для відомства в цьому році будуть кілька інвестиційних проектів. "По-перше, це дорога М-08 Запоріжжя-Маріуполь, на ремонт якої буде направлено 1 млрд грн. По-друге, на завершення всіх робіт на трасі М-15 Одеса-Рені буде витрачено 1,5 млрд грн. По-третє, на ремонт дороги Н-14 Кропивницький-Миколаїв заплановано направити 1 млрд грн", - повідомив Кава.

Ще 2 млрд грн передбачено на реконструкцію дороги Решетилівка-Дніпро, уточнив співрозмовник. "Це відгалуження від траси Київ-Полтава. По суті, після завершення робіт від Києва до Дніпра буде швидкісне шосе - повноцінна дорога першої категорії. Це чотирисмугова дорога з роздільником посередині траси. Більш того, можна сказати, що швидкісне шосе буде не від Києва до Дніпра, а навіть до Запоріжжя, оскільки між Дніпром і Запоріжжям вже зараз діє така дорога", - додав Кава.

У цьому році продовжитися і реалізація проекту GО Highway, який повинен зв'язати порти Чорного та Балтійського морів автотрасами за напрямом Одеса - Умань - Львів - Краковець - до Західної Європи. У 2019 році основні роботи будуть зосереджені між Вінницею та Уманню, а також на дільницях в Одеській, Миколаївській, Київській та Черкаській областях. На ці цілі планується направити в цьому році близько 4 млрд грн.

Також в "Укравтодорі" мають намір витратити 200 млн гривень на будівництво північного об'їзду міста Рівне. Це звільнить місто від транзитного транспорту, який їде через центр міста в напрямку Луцька, Ковеля та контрольно-пропускних пунктів Устилуг та Ягодин. В "Укравтодорі" також передбачили 1 млрд грн на ремонти трас у східних областях, зокрема, в Харківській області.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

У серпні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про намір взяти кредит ЄБРР та ЄІБ у сумі 160 млн євро на ремонт ділянки Київ-Кіпті. За його словами, ремонт повинен початися навесні 2019 року.