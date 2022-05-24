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Не ставайте співучасниками. Кулеба закликав країни не купувати у РФ вкрадене українське зерно

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 12:27
Не ставайте співучасниками. Кулеба закликав країни не купувати у РФ вкрадене українське зерно Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Світова спільнота повинна зберігати пильність і не ставати учасниками російських злочинів проти України. Зокрема, країни не повинні купувати вкрадене Росією українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Російські злодії крадуть українське зерно, завантажують його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати за кордон. Я закликаю всі держави зберігати пильність і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Злодійство ще нікому не приносило удачі", - написав міністр.

Відзначимо, російські судна, що транспортують вкрадене українське зерно до Сирії, потрапили на супутникові знімки. Для цього Росія використовує три кораблі, один з них балкер "Матрос Позинич".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ повинен домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

При цьому глава британської Федерації продуктів харчування і напоїв підкреслив, що Британія наразі не готова до того, що у світі може настати продовольча криза. Порушення поставок продовольства спостерігається вже зараз через війну в Україні.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв вжити заходів для того, щоб допомогти Україні в експорті зернових.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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