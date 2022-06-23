ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, скільки зерна РФ вже вкрала в Україні та куди вивозить

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 червня 2022 19:31
Стало відомо, скільки зерна РФ вже вкрала в Україні та куди вивозить Фото: зерно (flickr.com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вже викрала з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна. Для його вивезення Кремль використовує до десятка своїх та сирійських кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар QHA посла України в Туреччині Василя Боднара.

"За нашою інформацією, вивезено вже більше 500 тисяч тонн цього зерна. Це робиться з використанням російських та сирійських кораблів, їх до десятка використовується", - сказав Боднар.

За його словами, це зерно Росія краде з окупованих територій Херсонської, Запорізької областей. Воно було "на зберіганні, було у приватній та комунальній власності, вивозить його з території окупованого Криму через два порти".

"Нам про це відомо, звертаємося до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб вони відповідним чином реагували...", - додав посол.

При цьому, за словами посла вкрадене на території України зерно вивозиться в Сирію, Ліван, Єгипет, також кораблі заходять до деяких портів Туреччини.

Як повідомлялось раніше, посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв, що Туреччина входить до числа країн, які купують зерно, яке Росія вкрала в України.

При цьому Туреччина має намір купувати українське зерно зі знижкою більш ніж у 25%. Такої домовленості було досягнуто з українською стороною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі