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З України намагалися виїхати сім порушників самоізоляції

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 15:31
З України намагалися виїхати сім порушників самоізоляції
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) за минулу добу, 7 квітня, виявила сім чоловік, які намагалися покинути територію країни, порушивши карантинні правила самоізоляції. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як зазначили прикордонник, більшість з них зупинили під час виїзду до Польщі на кордоні у Львівській області. Троє з семи осіб пробули на самоізоляції лише один день.

"Четверо з семи порушників прибули в пункт пропуску "Краковець" у Львівській області. Троє з них - два чоловіки і одна жінка - їхали одним автомобілем. Під час перевірки по базах даних, з'ясувалося, що ці особи лише 6 квітня приїхали в Україну з-за кордону. Тоді, в пункті пропуску всі вони підписали згоду і повинні були знаходитися на добровільній самоізоляції до 20 квітня, але вже через добу знову опинилися на кордоні", - повідомили прикордонники.

У відношенні порушників карантину поліція склала адміністративні протоколи за ст. 44-3 Купап.

Лише на кордоні України вже виявлено близько 30 осіб, які порушили правила самоізоляції. За порушення правил карантину загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що в Херсонській області з пункту обсервації втекли 15 громадян. Більшість утікачів - із Західної України і з Дніпропетровської області.

Також повідомлялося, що в Києві за порушення карантинних обмежень виписали штрафи на 91,8 тисяч гривеньн. Всього правоохоронці склали 574 адміністративних протоколи за порушення карантину і відкрили 4 кримінальні провадження.

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